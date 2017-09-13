Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor"



ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası tarafından, TOBB'nin desteği ve 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganı ile bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan YÖREX fuarında konuştu.