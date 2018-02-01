Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Beyşehir'de

KONYA - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere

Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Elvan'ın Beyşehir'deki ilk ziyaret durağı Beyşehir İlçe Belediyesi oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Bakan Elvan'la makamında görüştü.

Beyşehir'in, Akdeniz'le olan bağlantısının tamamlanması sonrasında çok daha canlı ve dinamik olarak sahilden de turist alan muhteşem bir ilçe konumuna geleceğini vurgulayan Elvan, "Biliyorsunuz, Demirkapı Tüneli'ndeki çalışmalar devam ediyor. İlk tünel bitti, ikincisinde çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu Gembos yolu gerçekten Beyşehir'imizi canlandıracaktır, özellikle ekonomik açıdan Beyşehir'in yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin artırılması açısından çok ciddi katkılar sağlayacaktır. İnşallah en kısa sürede bu çalışmalar tamamlanır" dedi.

Yürütülen bu yatırımların çok büyük ölçekli projeler olduğunu ve biraz zaman gerektirdiğini o yüzden sabırlı olunması gerektiğinin de altını çizen Elvan, "Ama bu projeler, bu güzergahlar, geçmişte hayal dahi edemeyeceğimiz projelerdi. Düşünün şu anda Konya'nın bir taraftan Manavgat'a olan bağlantısı ki buradan Alacabel tünelini yapıyoruz, büyük bir tünel, uzunca bir tünel Diğer taraftan Gembos'la yine Antalya'ya bir bağlantı sağlıyoruz.Yine Konya Hadim Taşkent üzerinden Alanya Mahmutlar'a başka bir bağlantı çalışmamız devam ediyor. Ki orada bin metrenin üzerinde bir uzunluğu olan bir viyadükle geçiyoruz, önemli projeler. Konya ilini, Konya'nın ilçelerini çok daha canlı tutacak, Konya'yı sadece Türkiye ölçekli değil, dünyada önemli bir cazibe merkezi konumuna getirecek olan projeler Evet Konya merkez önemli sayıda turist alıyor ama işte bu yolların tamamlanmasıyla birlikte özelikle ilçelerimize yönelik de ciddi bir turist akımı sözkonusu olacak." dedi.

Bakan Elvan'ın daha sonraki ziyaret durağı ise Beyşehir ilçe merkezi ile Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde faaliyet gösteren bazı silah fabrikaları oldu. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ziyaretinin ardından Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın alt ve üst gövde aksamlarını üreten silah fabrikasını da gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Elvan, "Huğlu'da 180'nin üzerinde silah fabrikamız var ve her birisi de değişik silahlar üretiyorlar. Bizim milli silahımız olan MPT-76'nın da alt ve üst gövdeleri burada üretiliyor. Bu fabrikamızda üretiliyor, tamamıyla yerli, kendilerini tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Mehmetçiğimiz şimdi bu silahları kullanıyor. Türkiye'de 'delikli bir namlu dahi yapamıyorsunuz' diyenlere ithaf olunur. Yine bakın, bu firmamız MPT-76'nın bu silahla uyumlu ve altına takılacak bir bombaatar üretimi de düşünüyor. ve bunu da inşallah yakın bir zamanda üretime geçirecekler.Bunu Sayın Kılıçdaroğlu duysun değil mi?" diye konuştu.

Bakan Elvan'ın Beyşehir gezisine Konya Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile sivil toplum kuruluşu ve silah sektörü temsilcileri de iştirak etti.