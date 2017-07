Kalkınma Bakanı Elvan, Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'ni Açılışına Katıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Arap Baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların turizme yansıdığını belirterek, "Biz Türkiye olarak bütün koşullarda barıştan, huzurdan, istikrardan yanayız. Akdeniz'de kruvaziyer gemilerin, turizm gemilerinin yanında mülteci botlarının dolaşması, büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır." dedi.



Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali açılışında yaptığı konuşmada, 2012 yılında yerel olarak başlayan festivalin geçen yıl uluslararası düzeye taşındığını anımsattı.



Akdeniz'in sadece ona kıyısı olan 23 ülkenin değil bütün insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayan Elvan, "Bilinen insanlık tarihi içerisinde Akdeniz'in yeri başka hiçbir denizin, hiçbir kıtanın, hiçbir şeyin dolduramayacağı değerdedir, zenginliktedir. Kızkalesi Festivali sadece Mersin'in, Akdeniz'in, Türkiye'nin etkinliği değildir. Bir dünya etkinliğidir." ifadesini kullandı.



Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorunda olduklarının altını çizen Elvan, şöyle konuştu:



"Arap Baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların nasıl turizme yansıdığını hep birlikte gördük. Biz Türkiye olarak bütün koşullarda barıştan, huzurdan, istikrardan yanayız. Akdeniz'de kruvaziyer gemilerin, turizm gemilerinin yanında mülteci botlarının dolaşması, büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır. Bu fotoğraf Akdeniz'in kadim geçmişine de misyonuna da Akdeniz havzasını oluşturan ülkelerin kimliklerine de yakışmayan fotoğraftır. Hiçbir istikrarsızlık uzun soluklu sürmez. Hiçbir bölgesel kriz kalıcı değildir. Ümit ediyoruz ve çaba gösteriyoruz ki kısa sürede bu olumsuzluklar, yaşanan bu acılar son bulacaktır. Zira sadece yakın ülkeler değil, bütün Akdeniz ülkelerinin başta turizmi olmak üzere pek çok sektör bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. Nasıl Akdeniz'in güzelliği dünyanın güzelliğiyse, Akdeniz'deki huzur da dünyanın huzurudur. Akdeniz'deki barış dünyanın barışıdır. Bu mavi gök, bu mavi deniz, bu yeşil doğa, bu 10 bin yılı aşan tarih, bütün bu zenginlikler ancak barış olunca, huzur olunca anlam kazanır."



"Türkiye, en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6. sırada"



Kalkınma Bakanı Elvan, turizmin dünya barışının sağlanması, farklı kültürlerin birbirini tanıması ve diyalog ortamının oluşturulmasına önemli katkıları olduğunu aktardı.



Turizmin ulusal ve uluslararası boyutlarıyla yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli bir olgu haline geldiğine dikkati çeken Elvan, "İstihdam gücü, döviz geliri ve 32 farklı sektöre katkılarıyla turizm, ekonomide ağırlığı olan önemli bir sektördür. Yükselen refah düzeyine paralel olarak, seyahate ayrılan gelirin ve ulaşım olanaklarının artmasıyla büyüyen turizm pazarından en yüksek payı almak için ülkeler, bölgeler ve iller arasındaki rekabet giderek artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Lütfi Elvan, son 40 yılda turizmin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olduğunu, ara sıra yaşanan şoklara rağmen turist gelişlerinin kesintisiz arttığını aktardı.



Türkiye'nin 1980'li yıllarda başlattığı turizm atılımını 2000'li yıllarda taçlandırdığını belirten Elvan, şöyle devam etti:



"Türkiye, en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6, en fazla turizm geliri elde eden ülkeler arasında ise 12. sıraya kadar yükselme başarısını göstermiştir. Biz, ülke olarak bu gelişmeyle yetinmeyip, turizm sektörünün, eğitilmiş nitelikli iş gücüyle, düzeyi gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, rakip varış noktalarıyla yarışabilir ve verimliliği yüksek bir şekilde gelişimini sürdürmesini hedefliyoruz. 2015 yılında Mersin'de 49 adet turizm işletme belgeli tesiste 7 bin 336 yatak bulunmaktadır. Bu tesislere yatırım belgesi almış olan 35 tesisle birlikte yaklaşık 11 bin yatağın daha eklenecek olması turizmin Mersin ekonomisine katkısı açısından sevindiricidir."



Bakan Elvan, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mersin'de çok fazla arkeolojik eser bulunduğunu ve adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu vurguladı.



2011 yılı sezonu itibarıyla hizmet vermeye başlayan Mersin Marina'nın 500 yatlık deniz, 500 yatlık kara bağlama kapasitesiyle ülkenin Doğu Akdeniz çanağındaki en büyük marinası olduğunu söyleyen Elvan, 2014 yılında işletmeye açılan Kumkuyu Yat Limanı'nın ise kentteki bir diğer marina olduğunu anımsattı.



Elvan, Mersin'e yapılan ve yapılacak olan turizm yatırımlarını anlattı.



Festivalin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, bazı Mersin milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Dernek Başkanı Çalışkan, Bakan Elvan ve protokol üyelerine katkılarından dolayı plaket hediye etti.



Öte yandan festivalin açılışına birçok ülkeden katılan temsilciler de kendi ülkelerine özgü gösteriler sergiledi.