Kalkınma Bakanı Elvan, Mezitli'de

Kalkınma Bakanı Elvan, Mezitli'de

- Sıkma börek hazırlayan kadınlardan detay Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın kadınları selamlaması Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a sıkma börek ikramı MERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Mezitli ilçesinde partisince düzenlenen ilçe kongresine katıldı.

- Sıkma börek hazırlayan kadınlardan detay
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın kadınları selamlaması
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a sıkma börek ikramı MERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Mezitli ilçesinde partisince düzenlenen ilçe kongresine katıldı. Bakan Elvan, kongre öncesi alana kurulan çadıra girerek partililerle sıkma börek yedi.

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