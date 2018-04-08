Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de İncelemelerde Bulundu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ilçesinde Atakent 23 Nisan Gençlik Kampında gençlerle bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ilk olarak Silifke ilçesinde yapımı tamamlanan ve tefrişatı devam eden Taşucu Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra ışıklandırması yapılan, çimleri yenilenen ve ek tribün inşa edilen Silifke Stadyumunu gezen Elvan, yetkililerden bilgi aldı.

Stadyum gezisinin ardından Atakent 23 Nisan Gençlik Kampına geçen Elvan, burada kamp yapan gençlerle sohbet etti.

Elvan, daha çok gencin bu kamplardan yararlanabilmesi için bölgede bulunan 6 gençlik kampının 40 milyon lira yatırım bedeliyle modernize edildiğini aktardı.

Bakan Elvan, son olarak Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi aldı.

Elvan'a ziyaretlerde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Silifke Kaymakam Vekili Avni Kula ve il protokol üyeleri eşlik etti.