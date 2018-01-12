Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Dünyada mazlum, mağdur olan kardeşlerimizin geleceği için dimdik ayakta durarak kararlı ve hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar dışarıdakileri rahatsız ediyor." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından Marehan Center'de düzenlenen "Gençlik Kollarıyla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duygulandığını belirtti.

1 Kasım seçimleri öncesi yine gençlerle buluştuğunu anımsatan Elvan, "Seçimlerden sonra ilk kez ben böyle bir kalabalığı görüyorum. Benim de istediğim buydu zaten. İl Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Semi Geçkin kardeşimize 'Mersin'de bir gençlik ordusu oluşturacaksın' dedim. Öyle 100-200 kişi, bin kişi değil. Bir gençlik ordusu oluşturacaksın ki bu gençlik sadece Mersin'e değil tüm Türkiye'ye örnek olacak. Ben buna inanıyorum." dedi.

Her mahalle, ilçe ve ilde yoğun bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Elvan, AK Parti iktidarlarıyla gençlere sahip çıkılmaya başlandığını vurguladı.

Elvan, şöyle konuştu:

"Seçilme yaşı 30'du önce 25'e sonra da 18'e düşürdük. Dedik ki üniversitelerimize gelen kardeşlerimiz geçimlerini temin edecek bir imkan sağlayalım. Tüm öğrencilerimize istedikleri takdirde kredi veya burs alabilme imkanı getirdik. Eskiden öyle değildi. Kredi, burs miktarlarını önemli ölçüde artırdık. Bugün gerçekten geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde kredi, burs oranları arttı. Bunun dışında en önemli sorunu öğrencinin kalacağı yer problemiydi. Onunla ilgili de yoğun bir çalışma içerisine girdik ve modern yurtlar yaptık."

Elvan, herkesle irtibatlarını güçlendireceklerini ve AK Parti'ye davet edeceklerini belirterek, AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların ve ezilenlerin de partisi olduğunu belirtti.

"Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin istiklali ve istikbali için gecesini gündüzüne kattığını dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Dünyada mazlum, mağdur olan kardeşlerimizin geleceği için dimdik ayakta durarak kararlı ve hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar dışarıdakileri rahatsız ediyor. Dışarıdakilerin rahatsızlığı nedir biliyor musunuz? 'Ya biz şu Adalet ve Kalkınma Partisinden bir kurtulsak, şu Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulsak da biz istediğimizi, istediğimiz şekilde Türkiye'ye yaptırsak' diyorlar. Artık öyle bir hükümet, devlet yönetimi yok. Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var. Artık mazlumları, mağdurları düşünen, ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığı yapacak olan bir Türkiye var. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. O güçsüz, zayıf, ne yapacağını bilemeyen yöneticiler yok artık. Bunlar eski Türkiye ile karıştırıyorlar yeni Türkiye'yi. Artık Türkiye'yi Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle kimse durduramayacak. Sizler, bizler çalışacağız ve yolumuzu açtıkça açacağız. İlerledikçe ilerleyeceğiz."