Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in çok büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda çok sayıda kardeşimiz, Arap ülkelerinden Mersin'e gelecekler, Mersin'deki iş adamlarıyla iş birliği yapacaklar ve Mersin'in potansiyelini birlikte değerlendirecekler."dedi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği koordinasyonunda bir otelde düzenlenen "1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi" gala yemeğinde yaptığı konuşmada, bugün yapılan görüşmeler ve oturumlarla ilgili aldığı bilgilerden çok memnun olduğunu söyledi.

İş adamlarında büyük bir ilgi, çaba ve gayret olduğunu belirten Elvan, "Yarın da ikili ilişkiler söz konusu olacak. Türk iş adamlarımız ve Arap ülkelerinden gelen kardeş iş adamlarımız bir araya gelecekler. Birlikte neler yapabilirler onları konuşacaklar. Böyle sıcak, güzel bir ortamın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Elvan, birçok Arap ülkesinin büyükelçisinin de zirveye katıldığını vurgulayarak, onların da ülkeler arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

"Buranın çok büyük bir potansiyeli var"

Mersin'in, uzun yıllara dayanan ticari geçmişi olan, inanılmaz yüksek potansiyelli bir il olduğunu ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Turizmiyle, sağlık sektörüyle, sanayisiyle, tarımıyla ve tarımsal teknolojileriyle hemen hemen her alanda Mersin'de etkinliği görebilirsiniz ama Mersin belki çok tanınmış, fazla bilinen işte Antalya'ya, İstanbul'a göre bilinen bir ilimiz değil. Buranın çok büyük bir potansiyeli var. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda kardeşimiz Arap ülkelerinden Mersin'e gelecekler, Mersin'deki iş adamlarıyla iş birliği yapacaklar ve Mersin'in potansiyelini birlikte değerlendirecekler. Biz Mersin'imizi birlikte değerlendirmek, potansiyelini birlikte hareket geçirmek istiyoruz. Bu noktada elbette Mersin dışındaki illerimizde veya kendi ülkelerinizde yatırım yapmak istediğiniz herhangi bir alan varsa o alana yönelik olarak da iş adamlarımıza destek olmak, özendirmek, güçlü bir şeklide o ülkelerdeki yatırımları yapmasını sağlamak bizim boynumuzun borcu. Bu noktada da biz gereken desteği vereceğiz."

Elvan, zirvenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, gelen misafirlerin sahil bandı, tarihi ve doğal güzellikler ile Mersin Şehir Hastanesi'ni sağlık turizmi açısından mutlaka görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Elvan ile Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid el-Maitimi birbirlerine hediye takdim etti.

Bakanlar, programın ardından Yemenli iş insanlarının katılımıyla düzenlenen foruma katıldı.