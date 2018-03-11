Kalkınma Bakanı Elvan Aksaray'da Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin'i teröristlerden tamamen temizleyip, pırıl pırıl, tertemiz bir Afrin haline dönüştüreceğiz. Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Afrinli kardeşlerimiz de kendi topraklarına, memleketlerine, bağlarına geri dönecekler. İşte biz onun için oradayız." dedi.

Bakan Elvan, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından Endüstri Meslek Lisesi?nde düzenlenen 18'inci Dönem Siyaset Akademisi Açılış Programı'na katıldı.

Elvan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak devlet ile millet arasındaki mesafeyi artık ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Görevde bulundukları süre içerisinde devlet ile milleti birleştirdiklerini ifade eden Lütfi Elvan, şöyle konuştu:

"Milletimiz ne diyorsa, hükümetimiz de onu yapıyor. Milletimizin öncelikleri neyse, hükümetimizin de öncelikleri odur. Ama bizden önceki dönemlerde halktan kopuk, halkı dışlayan, tepeden bakan, vatandaşı küçük gören, hatta halkı şekillendirmeye çalışan yapılar söz konusuydu. Ama Allah'a şükür öyle bir parti liderine sahibiz ki sizlerin ve liderimizin sayesinde dış güçlere karşı dimdik durduk ve vesayetçilere karşı kendi kararını kendi veren bir Türkiye ortaya çıktı. Bunu da oluşturan, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Anamuhalefet partisine bakınız, milletin değerlerinden uzak"

Milletin kendilerini kandırmak isteyen hiçbir hükümete taviz vermediğini dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri öncesi, 'Bu halk hiçbir şeyden anlamaz, bu köylü, çiftçi ne bilecek ki gelişmeyi. Bunlar cahil insanlar' diyen insanlar vardı. Onun için 'biz bu ülkeyi yönetmeyi çok iyi biliriz' diyenlere bu millet tokatını vurmuştur ve iktidar olamamıştır o partiler. Bakın halen olamıyorlar. Kendi aralarında sürekli kavga ediyorlar. Anamuhalefet partisine bakınız, milletin değerlerinden uzak. Milletin değerlerine sahip çıkan bir parti olsaydı, son 15-20 yılda hiç olmazsa bir puanlık artış olur. Bakıyoruz o da yok. Demek ki sıkıntı millete, milletin derdine, halka sahip çıkmamak. Halkla bütünleşmemek. İşte bizim en büyük farkımız halkla bütünleşmemiz, kaynaşmamız ve halkın önceliklerini kendi önceliklerimiz olarak belirlememizdir."

Türkiye'nin dünyada en fazla yardım yapan ülkelerin başında geldiğini belirten Bakan Elvan, bu konumuyla mazlumların sesi olduğunu, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kalkınması için herkesin daha çok çalışması gerektiğini kaydetti.

"Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz"

Elvan, Türkiye'nin şu an yedi düvele karşı savaş içerisinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Afrin'de sadece PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadele etmiyoruz, aynı zamanda yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Oradaki yapılan tünelleri gördünüz. Orada terör örgütlerine verilen silahları gördünüz. Orada her hangi bir terör örgütlerinin sahip olamayacağı organizasyon yapısını görüyoruz. Ancak düzenli bir ordu ile ortaya konulabilecek bir organizasyon yapısını görüyorsunuz. Zannetmeyin ki PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütleri sahipsiz. Onların sahipleri var. Maşayı tutanlar belli. Kuklayı oynatanlar belli. Ama biz Türkiye olarak Allah'ın izni ile terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Afrin'i teröristlerden tamamen temizleyip, pırıl pırıl, tertemiz bir Afrin haline dönüştüreceğiz. Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Afrin'i kardeşlerimiz de kendi topraklarına, memleketlerine, bağlarına geri dönecekler. İşte biz onun için oradayız."

"Bizi diğer kabilelerle, toplumlarla, milletlerle karıştırmasınlar"

Türkiye olarak asla terör oluşumlarına izin vermeyeceklerine dikkati çeken Lütfi Elvan, "Bizler aynı zamanda ulusumuzun ve ülkemizin güvenliği için oradayız. Biz asla sınırımızda bir terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Kim olursa olsun, kim ne söylerse söylesin. Efendim, 'Ben dünyanın en güçlü ülkesiyim, ben istediğim kararı veririm'. Yok öyle bir şey. Biz ne dersek o olur kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu millet ne derse o olacak. Bu birliğimizi, beraberliğimizi ve kaynaşmamızı daha artırmamız gerekir. Biz sıradan bir millet değiliz. 16 büyük devlete sahip olmuş, büyük imparatorluklara sahip olmuş ve büyük imparatorluklarla iç içe yaşamış güçlü bir milletiz. Bizi diğer kabilelerle, toplumlarla, milletlerle karıştırmasınlar." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Elvan'a günün anısına bir halı hediye edildi.

Programa, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve partililer katıldı.