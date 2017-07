Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mersin'in bulunması gereken nokta bu nokta değil. Coğrafi, stratejik konumunu dikkate aldığımızda inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli son noktasına kadar kullanma azminde, kararlılığında olacağız." dedi.



Valiler Kararnamesiyle Mersin Valiliğine atana Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret eden Elvan, yaptığı konuşmada, Eskişehir'e atanan Vali Özdemir Çakacak'a da teşekkür etti.



Mersin'in huzur, barış kentine daha fazla dönüşmesi için çalışacaklarını anlatan Elvan, "Mersin'izimin gelişmesi, kalkınması için daha fazla neler yapabiliriz onları konuşacağız, tartışacağız. Birlikte Mersin için çaba sarf edeceğiz. Görev değişimi her zaman olacaktır hiçbirimizin yeri baki değil." ifadesini kullandı.



Mersin'in güçlü ve yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:



"Bu potansiyeli harekete geçirmeye devam edeceğiz. Çok önemli yatırımlara başladık ve bu yatırımlarımız devam ediyor. Eğitim, ulaşım hangi yönüyle bakarsanız bakın hangi ilçemize giderseniz gidin gerçekten şantiyeye dönmüş bir hali var. Bu yatırımlarımız yakinen takip edeceğiz. Mersin'in bulunması gereken nokta bu nokta değil. Coğrafi, stratejik konumunu dikkate aldığımızda inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli son noktasına kadar kullanma azminde, kararlılığında olacağız. Ben bunu çok önemsiyorum. Mersin için sıkıntı teşkil eden bazı alanlar da var. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusu çok önemli bir gelişme sağlandı. Bundan sonrada inşallah uyuşturucu konusunu Mersin'in gündeminden çıkarmak istiyoruz. Ben mahallelere gittiğimde muhtarlar ve vatandaşlarla konuştuğumda büyük memnuniyet olduğunu gördüm. Uyuşturucu konusunda çok ciddi sıkıntılar çeken mahallelerimiz vardı önemli ölçüde temizlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklananlar var. Uyuşturucuyla mücadele konusu bizim için en önemli hususlardan biri."



"Yatırım hamlesi başlattık"



Bakan Elvan, Mersin'de yatırım hamlesi başlattıklarını bu yatırım hamlesinin takibini yaptıklarını ve hep birlikte sahaya inilerek yatırımları yerinde takip edip eksikleri süratle giderici tedbirleri alacaklarını dile getirdi.



Eksiklikleri bildiklerini ve bir strateji, hedefleri olduğunu aktaran Elvan, "Neler yapmak istediğimizi biliyoruz. Bu noktada gerekli çabayı zaten gösteriyoruz. Örnek olarak söylemek istiyorum eğitim yönüyle Mersin'in konumu çok iyi değildi. Ortalamanın altına yer alıyordu. Süratle burada eğitim alt yapılarına ağırlık verdik, çok ciddi yatırımlara başladık. Şu anda 60'a yakın projemiz devam ediyor. Bunun dışında sağlık, ulaşımda da ciddi çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



Elvan, kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu, Çukurova Bölgesel Havalimanı, hızlı tren çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.



Mersin'in bir tarım şehri de olduğunu anımsatan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Özellikle meyve üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan bir iliz. Sulamayla ilgili ciddi sorunlarımız vardı. Önemli ölçüde giderdik. Zaman zaman yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar oluyor. Bunları da aşmak için çaba sarf ediyoruz. Büyük barajlarımız, göletlerimiz yapılıyor. Özellikle Toroslar'da arazilerin sulanmasına imkan sağlanacak bir altyapıyı hızla oluşturuyoruz. Yine ulaşım bağlantıları itibariyle projelerimiz devam ediyor. Erdemli'yi Karaman'a bağlayan yol çalışmaları başladı. Hemen hemen her ilçede onlarca yatırım devam ediyor. Mersin merkezine baktığımızda da ilimizin ciddi sıkıntıları var. Özellikle göreceli olarak gelir düzeyi daha düşük olan semtlerde çok ciddi altyapı sorunları var. Toroslar'dan gelen suların Akdeniz'e ulaşmasında tıkanıklıklar söz konusu. Maalesef geçmiş yerel yönetimlerin yanlış uygulamalarından dolayı çok ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bunların bir an evvel giderilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu bu derelerin ıslahıyla ilgili. Yerle ilgili problemin mutlaka yerel yönetimler tarafından çözülmesi gerekiyor ki biz bu sorunların üstesinden gelelim. "



"Mersin'i hızlı trenle buluşturmak istiyoruz"



Elvan, ulaşımla ilgili de kent merkezinde önemli bir sıkıntı olarak liman ve hal kavşağında çalışmaların başladığını anımsattı.



Hızlı tren çalışmalarını da değinen Elvan, "Konya ile Karaman arasındaki tüm altyapı çalışmaları bitti. Sadece elektrik ve sinyalizasyon işlerini 2018 yılı mart ayı gibi tamamlayıp açacağız. Karaman'dan Mersin'e uzanan hızlı tren hattındaysa yoğun bir çalışma başladı. 2 tünelde çalışmamız var, aşağı yukarı Karaman ve Ulukışla arasında altyapıya girmediğimiz alan yok. En kısa sürede Mersin'i hızlı trenle buluşturmak istiyoruz. Mersin'den çıkan bir vatandaşımız hızlı bir şekilde Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul'a kısa bir süre içerisinde ulaşma imkanına kavuşacak." ifadesini kullandı.



Bakan Elvan, Organize Saniye Bölgesinin (OSB) genişlemesiyle ilgili çalışmaları bitirdiklerini, onayların verildiğini, 100 hektarlık bir alan kazandıklarını, yatırımcılar için uygun bir ortamın oluştuğunu sözlerine ekledi.



Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kenti tanımaya çalıştığını ve en iyi şekilde hizmet edeceğini kaydetti.