Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili, "Bunlar FETÖ ağzıyla bir rapor hazırlamışlar. Muhtemelen yurt dışındaki bazı FETÖ'cülerle de görüşmüş, irtibatlı da olabilirler ama bunları çok fazla önemsememiz söz konusu değil." dedi.

Elvan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehir merkezinde kontrolün sağlandığını ifade eden Elvan, "İnşallah gerçekten ülke olarak hedeflediğimiz gibi o bölgeyi tamamıyla teröristlerden arındırır ve gerçek Afrinlilerin o bölgeye yerleşmelerini, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamalarını temin ederiz." diye konuştu.

Türkiye'nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Elvan, terörle mücadelenin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

"2017 için cari açık beklentimiz yüzde 5,5"

Cari açık konusuna değinen Elvan, dünya ekonomisinde çok ciddi bir canlanma yaşandığını ve özellikle ihracat açısıdan Türkiye ekonomisinin bu canlanmayı fırsata dönüştürdüğünü söyledi.

Elvan, Türkiye'nin sanayi yapısının ara malı ithalatına bağımlı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Toplam ithalatımız içerisinde ara malının oranı yüzde 75'ler seviyesinde. Dolayısıyla işletmelerimiz, fabrikalarımız daha çok ara malı ithalatı gerçekleştirmeye başladılar. Emtia fiyatlarında artış söz konusu oldu. Bunun ötesinde petrol fiyatlarında son bir yılda aşağı yukarı yüzde 45'lik bir artış söz konusu oldu, yani 45 dolardan 65-66 dolarlara çıkan bir petrol fiyatlarında artış söz konusu oldu. Bunları bir bütün olarak aldığımızda, 2017 yılının geneline baktığımızda yüzde 5,5 civarında bir cari açık gerçekleşmesini bekliyoruz."

"Moody's'in raporu taraflı ve tutarsız"

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin de konuşan Elvan, Moody's'in raporunun "siyasi, maksadını aşan, taraflı ve tutarsız" bir rapor olduğunu belirtti.

Raporda "Orta Vadeli Program ve 11. Kalkınma Planı'nda enflasyona karşı bir tolerans olduğu ifade edildiğini" kaydederek, "Halbuki 11. Kalkınma Planı yok daha. Yani biz 11. Kalkınma Planında enflasyona karşı bir tolerans gösterdiğimizi ifade etmişiz, 11. Kalkınma Planı'nın metni yok ortada." diye konuştu.

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kamudan atılmasından sonra kamuda kurumsal kalite düşüyor" şeklinde bir ifadenin de raporda yer aldığını anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Tam tersine, özellikle bu FETÖ mensuplarının kamudan temizlenmesiyle birlikte kamunun çok daha rahat, çok daha rasyonel bir hareket eden yapıya kavuştuğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunlar FETÖ ağzıyla bir rapor hazırlamışlar. Muhtemelen bilemiyorum yurt dışındaki bazı FETÖ'cülerle de görüşmüş, irtibatlı da olabilirler ama bunları çok fazla önemsememiz söz konusu değil."

"2018 yatırım açısından daha iyi bir yıl olacak"

Büyüme performansına dair de görüşlerini paylaşan Elvan, tüm makro ekonomik göstergelere bakıldığında 2018 yılına çok iyi başlandığını söyledi.

Kapasite kullanım oranlarımız halen yüksek olduğunu ve bu yıl ihracatta ilk kez 160 milyar doların aşılacağını vurgulayan Elvan, yatırımlar açısından da bu yılın canlı bir yıl olacağını kaydetti.

Yatırım yapma arzusu içerisinde olanların sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Elvan, "Yatırım yeri tahsisi konusunda yoğun bir talep olduğunu biliyorum. 2017 yılına göre 2018 yılı yatırım açısından daha iyi bir yıl olacak. Bekle-gör politikasının yavaş yavaş terk edilmeye başlandığını görüyorum." şeklinde konuştu.

İşsizlik oranlarına dair de konuşan Elvan, yüzde 10,4 düzeyindeki işsizliğin yüksek bir oran olmasına karşın Türkiye'de işgücüne katılım oranının her geçen gün arttığının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin geçen yıl istihdam açısından çok başarılı olduğunu belirten Elvan, "1,6 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bu önemli bir rakam. Tabii ki hedefimiz, işsizlikte tek haneli rakama ulaşmak. Bu yönde yoğun bir çaba sarf ediyoruz ama işsizlik konusunda Türkiye'yi ve bizleri eleştirenlerin şunu görmesi lazım: İstihdam oluşturma alanında Türkiye'den daha başarılı bir ülke var mı, bana göstersinler? Yok." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla ilgili gelişmelere de değinen Elvan, enflasyonun düşmeye devam edeceğini kaydetti.

Özellikle gıda ürünlerindeki zayiatın en aza indirilmesi gerektiğini ifade eden Elvan, "Özellikle tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar olan o tüm süreçleri bir bütün olarak ele aldık. Soğuk zincirler, depolama sistemleri oluşturmamız gerekiyor. Buna yönelik teşvik mekanizmalarımızı inşallah önümüzdeki günlerde devreye sokacağız." dedi.

11. Kalkınma Planı

11. Kalkınma Planı çalışmalarına da değinen Elvan, 15-16 aydan beri Plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Mümkün olduğunca çok katılımcının plana katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Elvan, "11. Kalkınma Planımız gerçekten önümüzdeki 15-20 yılın perspektifini ortaya koyacak, ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızın yine tek bir hedefe odaklanmasını sağlayacak olan bir plan olacak." diye konuştu.