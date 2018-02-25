Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütüne görev verip, bir anlamda vekalet savaşı yürütmek ve o bölgede kendi çıkarlarını muhafaza etmek anlayışı doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün cenaze töreni için Karaman'a gelen Elvan, burada şehit Ünlü'nün ailesini telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Telefon görüşmesinde Erdoğan, aileye başsağlığı diledi.

Cenaze töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elvan, şehit Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Terörün hangi türü olursa olsun, nereden gelirse gelsin, bugüne kadar Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak hep teröre karşı durduk ve terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele sarf ettik. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir mücadele sarf ettik, hem PKK/PYD terör örgütüne hem DEAŞ terör örgütüne ki 3 binin üzerinde DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bugün 10 binin üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubu tutuklu durumda. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele eden başka bir ülke de yok. Ancak maalesef bazı ülkeler, Suriye'de, Irak'ta kendi çıkarları doğrultusunda birtakım terör örgütlerini kullanarak terörle mücadele ettiklerini ifade ediyorlar."

Elvan, terörle mücadelenin ayrım yapmaksızın bütün terör örgütlerine yönelik olması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer terörle mücadele edilecekse bu mücadele tüm terör örgütlerine yönelik sürmeli diye düşünüyorum. Terör örgütünün adı, sanı ne olursa olsun. Bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütüne görev verip, bir anlamda vekalet savaşı yürütmek ve o bölgede kendi çıkarlarını muhafaza etmek anlayışı doğru bir yaklaşım değil. Biz şuna inanıyoruz, eninde sonunda hata yapanlar, terör örgütüne destek verenler, hata yaptıklarını anlayacaklardır. Terör örgütlerine destek vererek ne Suriye'de ne de Irak'ta barışı ve huzuru temin edebilirsiniz, mümkün değil."

Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin biz kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. A ülkesi şunu söylemiş, B ülkesi şunu söylemiş, bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan vatanımızın, milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve ülkemizin bekası. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Dünyanın hiçbir ülkesinde 3 buçuk milyon Suriyeli misafir edilmiyor ama Türkiye'de 3 buçuk milyon Suriyeli misafir ediliyor. Biz bu Suriyeli kardeşlerimizin orada güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Kendileri de bunu arzu ediyor. Onun için mücadele veriyoruz. İnşallah terörün kökünü kurutacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla destan yazıyor ve yazmaya da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Afrin'i de pırıl pırıl, tertemiz terörden arındırılmış, temizlenmiş hale getireceğiz ve Afrinli olan Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin de kendi ülkelerine dönüp orada rahat, huzur, barış içerisinde yaşamalarını temin edeceğiz."