Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Sınırlarımızda gözlerimizin içine baka baka bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizi, ülkemizi, devletimizin bekasını tehdit eden her türlü terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen "Vefa Buluşması"ndaki konuşmasında, AK Parti'de veda değil, vefa, birleşme, dayanışma ve kaynaşma etkinliklerinin olduğunu söyledi.

Yola çıktıkları 2001 yılından bu yana birçok zorluğu aştıklarını belirten Elvan, AK Parti'nin, milletin değerlerinden çıkan, Türkiye'nin bekasını inşa etme hareketi olduğunu söyledi.

Elvan, huzurun bozulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça Allah'ın izniyle birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmaya, bizi bu yürüyüşten caydırmaya kıyamete kadar kimsenin gücü yetmeyecektir. Kimse, Sünni, Alevi, Kürt, Arap, Türk kardeşlerim arasına nifak sokamayacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz, Mersin'dir, milletimizdir." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Elvan, harekatın huzur ve barış için Türkiye'nin düşmanlarına karşı yürütüldüğünü ifade etti.

"Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz"

Elvan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızda gözlerimizin içine baka baka bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizi, ülkemizi, devletimizin bekasını tehdit eden her türlü terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zeytin Dalı Harekatı, son derece açık, şeffaf. Tüm dünyaya ne yaptığımızı açık ve net bir şekilde gösteren bir ülkeyiz, hükümetiz. Ama maalesef, bizim terör örgütleriyle mücadelemiz karşısında terör örgütlerine destek verenler, onlarla hareket edenler zaman zaman çıkıp 'Siz orada sivilleri öldürüyorsunuz' diyorlar. Halbuki bizim orada mücadele ettiğimiz kesim tamamıyla teröristlerdir PKK, PYD, DEAŞ terör örgütleridir. Bunu bütün dünya biliyor ama buna rağmen bizim gücümüzden rahatsız oluyorlar. Kendi kararımızı kendimizin vermesinden rahatsız oluyorlar. Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseden icazet almadık, almayacağız da. Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz."

Harekatla terör yuvalarının tek tek dağıtılacağına işaret eden Elvan, sadece bölge ve Türkiye için değil insanlık için tehdit olan terör örgütlerinin, masum insanları yerinden yurdundan etmesine müsaade edilmeyeceğini aktardı.

Elvan, sivillerin yuvalarına tekrar dönmesinin sağlanacağını dile getirerek, "Afrin'deki operasyonu başarıyla tamamlayacağız ve burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz, Afrin'den gelen kardeşlerimiz, yurtlarına, evlerine, tarlalarına, bahçelerine dönecekler. Bizim yapmış olduğumuz mücadele aynı zamanda bir barış, huzur mücadelesidir. Buradaki kardeşlerimizin kendi evlerine, yuvalarına dönme mücadelesidir. Bir insanlık mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Elvan, konuşmasının devamında Mersin'de yapımı süren ve yapılacak olan projeleri anlattı.

"PYD'si, PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü hepsi orada çöreklenmişler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da partilerinin, kurulduğu günden bugüne Türkiye'de değişim ve dönüşümün adresi olduğunu ifade etti.

Millete hizmet etmenin birinci öncelikleri olduğuna değinen Ataş, ülkenin kalkınması ve gelişmesi noktasında her türlü fedakarlığın verildiğini kaydetti.

Ataş, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında millet olma bilincinin yeniden keşfedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Afrin'de yapılan operasyon... 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde eğer başarılı olsalardı bu ülkeyi işgal edecek olan güçler PYD'si, PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü hepsi orada çöreklenmişler. Hepsi oradan Türkiye'yi işgal edeceklerdi. Bunun planı yapılmıştı. Onların bir hesabı vardı ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Siz eğer dürüst, adaletli, samimi olursanız, sadakat sahibi olursanız, Allah'ın yardımını her zaman yanınızda bulursunuz, 15 Temmuz'da bulduğunuz gibi."

Programa Elvan ve Ataş'ın yanı sıra milletvekilleri ile önceki dönemlerde partide görev yapan yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı.