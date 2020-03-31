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Koronavirüs, Ekonomi

Kalkınma ajanslarından Covid-19'la mücadelede üç aşamalı plan

Kalkınma ajansları aracılığıyla Covid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirler açıklandı.

31.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:31
Kalkınma ajanslarından Covid-19'la mücadelede üç aşamalı plan

Kalkınma ajansları aracılığıyla Covid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirler açıklandı. Üç aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile salgın riskinin yayılımını en aza indirmede acil çözüm sunan projeler desteklenecek, ajans desteklerine başvurular 2 ay ötelenecek, salgın sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgelerdeki sosyo-ekonomik etkilerin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından 'Millete Sesleniş' konuşmasında "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz" diye duyurduğu kalkınma ajansları aracılığıyla Covid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirler belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK MAM'da aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Bakanlık da ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare yürüttü. Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik adım atılarak, yönetici şirketlere kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderildi. Teknopark kampüslerinde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kiraları ertelendi, ödeme planlarında kolaylık sağlandı. Bakanlık, ardından KOSGEB'in 3'lü koruma paketini devreye aldı. Salgında en çok ihtiyaç duyulan dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek paketini hayata geçirdi. Covid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler TÜBİTAK "KOBİ Ar-ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde desteklenirken, salgın ile ilgili dünyadaki ve Türkiye'deki akademik araştırma ve makalelere yer vermek üzere covid19.tubitak.gov.tr portalı açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, son olarak da kalkınma ajansları aracılığıyla Covid-19 ile mücadele uygulanacak üç aşamalı planını devreye alıyor. Planın birinci aşamasını Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı oluşturdu. Bu programla salgın riskinin ülkede yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Programın üç temel önceliğini de virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturdu.

220 milyonluk bütçe

Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nın bütçe büyüklüğü ve programdan kimlerin yararlanacağı da belli oldu. Programa göre yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte olacak. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlendi. Bir ay süreyle

askıda kalacak programa başvurular üç gün içinde sonuçlandırılacak.

Sözleşme süresine 2 ay uzatma

Covid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirlerden ikincisi ise süre ertelemeleri oldu. Bu tedbirle ajans desteklerine başvuru süresi 2 ay ötelendi. Uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşme süreleri de 2 ay süreyle uzatıldı.

Planın üçüncü aşaması ise salgın sonrası iyileştirme çalışması olacak. Bu kapsamda tüm kalkınma ajansları, Covid-19 salgınının bölgelerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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