Kalkınma ajansları, Kovid-19 ile mücadeleye 3 koldan destek verecek Kalkınma ajansları aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak tedbirler kapsamında, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin...

Kalkınma ajansları aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak tedbirler kapsamında, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması öncelikli olmak üzere salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler 3 koldan desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odalarıyla istişareler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, teknopark firmalarına kira düzenlemesi yapılmıştı. Ayrıca KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek paketini hayata geçirildi.

Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünlerin de TÜBİTAK kanalıyla desteklenmesine karar verildi. Salgınla ilgili dünya ve Türkiye'deki akademik araştırma ve makalelere yer vermek üzere "covid19.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilen portal açıldı.

Bakanlığın, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına yenisi de eklendi.

26 ajansın tamamı sürece dahil olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından duyurduğu kalkınma ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirler çerçevesinde devreye alınacak destek planının detayları belli oldu.

Planın birinci aşamasında, "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında, salgın riskinin Türkiye'de yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projelere destek sağlanacak. Programın 3 temel önceliğini de virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturuyor.

Programa göre, yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ile firmalar programdan yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi sürece dahil olacak. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenen program, bir ay askıda kalacak ve başvurular 3 gün içinde sonuçlandırılacak.

Salgının etkilerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlayacak

Kovid-19 ile mücadele uygulanacak ikinci tedbir kapsamında ise ajans desteklerine başvuru süresi 2 ay ötelendi. Uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşme süreleri de 2 ay uzatıldı.

Planın son aşaması da salgın sonrası iyileştirme çalışması olarak belirlendi. Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları, Kovid-19 salgınının bölgelerindeki sosyoekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara hemen başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek.

Kaynak: AA