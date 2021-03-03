Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Çubuk'ta incemede bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Çubuk ilçesinde temaslarda bulundu.

Yeniçeri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğinde yürütülen Çubuk ev tipi turşu üretim tesisi, Çubuk turşusu analiz laboratuvarı ve Çubuk agat taşı işleme ve hediyelik eşya üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yeniçeri, bölge insanına ekonomik getiri sağlayacak ve sektörün büyümesini sağlayacak hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirbaş ile ilçede yeni projeler hayata geçirmek istediklerini anlatan Yeniçeri, ilçenin imkanlarını ve potansiyelini ortaya çıkararak işe, aşa çevirmek istediklerini kaydetti.

Demirbaş'ın kendilerine 4 proje teklif ettiğini aktaran Yeniçeri, "Bölgeye hizmet amaçlı çalışmalara ilaveten yeni merkezler oluşturabilir miyiz, onu yerinde müşahede etmek istedik. İlçenin eti, turşusu, agat taşı, meyveleri gibi birçok değeri var. Attığımız her adımın halka dokunan tarafı olsun istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları gerçekleştirme noktasında belediyemizle birlikte çalışmalar yapacağız." dedi.

Demirbaş ise ilçenin ekonomisini canlandıracak, ilçe halkına üretimde yol gösterecek yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Yeniçeri ile Planlama Daire Başkanı Fatih Gökyurt ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu'nun ilçelerine geldiğini anlatan Demirbaş, "Projeleri incelerken yapmak istediğimiz alanları da inceleme fırsatı bulduk. İlçemizin potansiyelini gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Bu konuda inşallah yeni çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ile Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü personeli de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner