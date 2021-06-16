Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak
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Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak

Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal ilçesinde bulunan ve şifa kaynağı olarak kullanılan Kalkım Kaplıcasına tesis kurulacağının müjdesini verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal ilçesinde bulunan ve şifa kaynağı olarak kullanılan Kalkım Kaplıcasına tesis kurulacağının müjdesini verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kangal ilçesine gitti. Vali Ayhan yapımı devam eden proje alanlarını da ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. İlçeye bağlı Kalkım köyünde selenyum ve silisyum bakımından zengin olan Kalkım kaplıcasının da turizme kazandırılacağının müjdesini verdi. Vali Ayhan, şifalı suyu ve doktor balıkları ile sedef ile egzama gibi hastalıklara iyi gelen kaplıcaya tesis kurulacağını söyledi. - SİVAS

Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak
Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak
Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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