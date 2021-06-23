Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme Kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme Kazandırılacak

Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme Kazandırılacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme KazandırılacakÜnü günden güne yayılan ve dünyanın her yerinde tanınan 'doktor balıklar' için Kalkım da proje geliştiriliyor.

Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme KazandırılacakÜnü günden güne yayılan ve dünyanın her yerinde tanınan 'doktor balıklar' için Kalkım da proje geliştiriliyor. Valimiz Salih Ayhan, Genel Sekreterimiz Kadir Algın ve İdaremizin ilgili birim müdürleri ile teknik personeller dünyaca ünlü doktor balıkların doğal ortamında yaşadığı Kalkım Deresinde incelemelerde bulunarak Kangal Kaymakamı Erinç Demir'den bilgi aldı. Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bulunan Kalkım Balıklı Kaplıcasını turizme kazandırılmayı hedeflediklerini ifade eden Valimiz Salih Ayhan, "Bu alanın turizme kazandırılması ile birlikte doktor balıklar yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara şifa dağıtacak. " dedi. Daha sonra Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kadir Algın başkanlığında, Sivas İl Özel İdaresi Birim Müdürleri ve teknik personellerin katılımıyla, Kalkım da uygulanabilecek proje ve yürütülebilecek çalışmalara dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kalkım projesinin hayat bulmasıyla birlikte bölgenin adından daha çok söz ettirmesi, doğal bir güzelliğe sahip yörenin daha sık ziyaret edilmesi ve doktor balıkların hastalara şifa dağıtması bekleniyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme Kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 17:35:45. #1.13#

title