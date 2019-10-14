Kalkar ailesinin mutlu günü!

14.10.2019 11:30

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi İstihbarat Şefi Sabri Kalkar baba oldu. Öznur-Sabri Kalkar çifti, oğullarına Deniz ismini verdi.



İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'nin İstihbarat Şefi Sabri Kalkar ile eşi Öznur Kalkar'ın erkek çocuğu oldu. Dün sabaha karşı İstanbul'da hayata gözlerini açan ve 'Deniz' adı verilen bebeğimize, İHA Spor ailesi olarak sağlıklı bir ömür diler, Kalkar Ailesi'ni de bu mutlu günü için tebrik ederiz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA