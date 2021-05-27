Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Kalkan Mahallesi Sahil 1. Etap Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamındaki imalatların yüzde 90 oranında tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu proje çalışmalarında çevre düzenlemesi, aydınlatma, doğal taş kaplama, sulama sistemi, rampa, tören alanı, amfi merdiveni, restoran imalatlarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kalkan Sahil Bandı Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Kalkan'ın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Ulutaş, proje tamamlandığında bölgenin bir cazibe merkezi haline geleceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci