Kalkan Sahil Bandı projesi çalışmaları sürüyor..

Kaş Belediyesi tarafından başlatılan Kalkan Sahil Bandı projesi çalışmaları devam ediyor.

Kaş Belediyesi tarafından başlatılan Kalkan Sahil Bandı projesi çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre proje kapsamında 2 bin 992 metre kare zemine doğal taş döşenmesi, bir amfi, bir restoran, bir rampa yapısı, 30 oturma grubu, genel aydınlatma ve genel sulama sistemi yapılmasına yönelik imalatlar yapılması öngörülüyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, proje ihalesinin bu yıl Mart ayında yapıldığını hatırlatarak, Kalkan Mahallesi'nde sahil düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ülke turizmi açısından Kalkan'ın çok önemli bir destinasyon olduğunu dile getiren Ulutaş, Kalkan sahilini cazip hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı