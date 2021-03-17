Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor
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Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor

17.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:51
Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor

Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, tezgahlarda kilogramı 180 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, tezgahlarda kilogramı 180 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü. Kente nadir olarak avlanan Kalkan balığı ağlara takılmaya başladı. Kilo fiyatı vatandaşın cepleri yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor.

Kente balıkçılık yapan Adnan Demir, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.

Diğer balık türlerinde yaşanan düşüşün kalkan balığında da yaşandığını belirten Demir, "Kalkan zaten son yıllarda az avladığımız balık türleri arasında. Olumsuz hava koşulları da buna eklenince avcılığı iyice düştü. O nedenle bugünlerde fiyatı çok yüksek seviyelerde seyrediyor" dedi.

Demir, kalkan balığının artık nadir tüketilebilen balıklar kategorisine girmeye başladığını vurgulayarak, şunları belirtti: "Genel anlamda herkesin tükettiği bir balık değildi ama son zamanlardaki fiyata bakacak olursak, artık kalkan balığı tadımlık oldu. Çünkü kilogramı iriliğine göre 180 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Özellikle 3-4 kişilik bir aileyi düşünecek olursak bu çok yüksek bir rakam. Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz" diye konuştu.

(İHA)

Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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