'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor
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'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor

26.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:30
'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor

TRT1 ekranlarının en uzun soluklu aile dizisi, 'Kalk Gidelim' 31 Aralık'ta 4'üncü sezonuyla 135'inci ölümde ekranlara veda ediyor.

TRT1 ekranlarının en uzun soluklu aile dizisi, 'Kalk Gidelim' 31 Aralık'ta 4'üncü sezonuyla 135'inci ölümde ekranlara veda ediyor.

Yılbaşı gününe denk gelen final bölümünde, müzik dünyasının ilgiyle takip edilen sanatçıları Gülşen, Kubat ve Göksel konuk olacak. Sanatçıların ilk kez gerçekleştirdiği oyunculuk performanslarıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gülşen "Kalk Gidelim" ailesine konuk olduğum için mutluyum

Final bölümü çekimlerinde yer alan Gülşen, "İlk kez bir projede oynayacağım. Kalk Gidelim ailesine konuk olduğum için çok mutluyum. Birazda heyecanlıyım" dedi. Sanatçı, çekimler sırasında oyunculuğuyla herkesi şaşırttı. Hiç tekrar almadan çekilen sahnede dizinin başrol oyuncularından Ufuk Özkan'la kamera karşısına geçen Gülşen'in kahkahaları havada uçtu.

Kubat, "Dizinin yapımcısı yeni proje teklif ederse kabul ederim"

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Kubat, "Uzun bir süre pandemi nedeniyle evde olduktan sonra bu çalışma çok iyi geldi. Sahneleri çok özlemişim. Oyunculuğu da seviyorum. Yapımcı teklif ederse yeni projesinde yer alırım" dedi.

Göksel "Uzun zaman sonra dostlarımla beraber oldum"

Sanatçı Göksel, yakın dostu Kubat ile dizi projesinde birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Pandemi süresince Muğla'da yaşayan Göksel; "Muğla'yı çok sevdim. Sizinle hemşeri sayılırım. Çok huzurluyum. Bir süre daha buralarda olacağım. İlk kez oyunculuk için kamera karşısına geçtim. Yılbaşı gecesi 'Kalk Gidelim' ekibiyle evlerinize konuk olacağız" dedi.

Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Aslı Omağ, Hayrettin, Alper Saylık'ın yer aldığı 'Kalk Gidelim', 135'inci bölümüyle 31 Aralık yılbaşı gecesi sürpriz konuklarıyla TRT1 ekranlarında olacak. - MUĞLA

'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor
'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor
'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor
'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor
'Kalk Gidelim' yılbaşında final yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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