Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 133. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 133. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:30
Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 133. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim son bölümüyle ekranlara geldi. Kalk Gidelim 133. bölüm kesintisiz izle! Kalk Gidelim son fragmanı yayınlandı, 133. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalk Gidelim 133. bölüm fragmanı izle! Kalk Gidelim yeni bölüm canlı izle! 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalk Gidelim yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kalk Gidelim 133. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KALK GİDELİM 131. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın sürprizi nedeniyle sancılanan Dudu, doğum için apar topar hastaneye götürülür ancak yolda yine Şakir'den kaynaklanan sayısız aksilikler olur. Güçlükle hastaneye varabilen Dudu bu sefer de inanılmaz bir olayla karşılaşır. Seyfettin ve Sevda, Badegül ve Halim'in durumundan şüphe edince çocukları çapraz sorguya alırlar. Halim ve Badegül mecburen durumu Seyfettin ve Sevda'ya anlatmak zorunda kalırlar. Badegül'ün çocuğunun olmayacağını öğrenen ikilinin tavrı gerçek bir aile dayanışmasının örneği olacaktır. Kelle İsmail'in evinde yakalanan Samim sabaha kadar esir kalır. Babasının Samim'e kötülük yaptığını düşünen Yasemin çok üzülür. Yasemin'in artık bambaşka bir planı vardır.

Samim bile bu plandan habersizdir. Hastaneye yatan Dudu, normal doğum için hazırlanmaktadır. Bu arada Perihan'ın bir planı vardır. Bebeğin ismini o koyacaktır. Perihan, Şakir'i bebeğin ismi konusunda ikna eder. Dudu doğumu beklerken, Şakir annesinden aldığı taktikle gerekli hazırlıkları yapmaya başlar. İnsaf, Seyfettin'in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin, Kelle İsmail'le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle'nin bu seferki planı ise Seyfettin'i gerçekten zor durumda bırakacaktır. Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir'e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur. Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile "Saz" bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar...

Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 133. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?


KALK GİDELİM SON BÖLÜM İZLE

KALK GİDELİM 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim 133. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:30:22. #1.15#
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