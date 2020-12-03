Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 132. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 132. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

03.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:37
Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 132. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim son bölümüyle ekranlara geldi. Kalk Gidelim 131. bölüm kesintisiz izle! Kalk Gidelim son fragmanı yayınlandı, 132. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalk Gidelim 132. bölüm fragmanı izle! Kalk Gidelim yeni bölüm canlı izle! 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalk Gidelim yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kalk Gidelim 132. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KALK GİDELİM 130. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyfettin'in fendi İsmail'i yenmiştir ama İsmail inadından vazgeçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin'in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail'i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin'i arayıp yardım ister. Yasemin iş birliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin'in Samim'e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin'e ev hapsi verir. Sevda'nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; orada bir soru işareti vardır. Duru'nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız'ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan'ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu'ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır. Şakir ve Dudu, Ercan'ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu'nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem'in gizlice Ercan'ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu'nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan'ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan'ın sürprizleri daha bitmemiştir. O anda Şakirleşen Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu'nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.

Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 132. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALK GİDELİM SON BÖLÜM İZLE

KALK GİDELİM 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim 132. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KALK GİDELİM CANLI İZLE TRT 1

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