Kalitenin Adı: Balin İnşaat ve Dekor

1960 yılından beri inşaat sektöründe hizmet veren Balin İnşaat'ın dallarından olan Balin Dekor, çeyrek asra dayanan tecrübesi ile müşterilerine hizmet veriyor.

Balin Dekor sahibi Necmi Balcı, "Biz işimizi babadan oğlu devam ettirmekteyiz. 1960 yılllardan beri bu piyasadayız. Firmamızın kurucu Aslan Balcı dönemim önemli projelerinin aranan isimlerinde de bizde onun bize çizdiği yolda ilerliyoruz. Şimdi bizim bayrağı teslim edeceğimiz evladımız da büyüdü ve şirket de göreve başladı." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ KALİTE OLMADIĞI İÇİN BU ALANA GİRDİK"

Necmi Balcı, "Biz uzun yıllar inşaat üzerine devam ettikten sonra bu alanda gördüğümüz bir boşluğu tamamlamak üzere Balin Dekor'u kurduk. Bunun nedeni ise biz inşaatta ince işlerde istediğimiz kaliteyi bulamayınca bu alana girmek istedik. Biz inşaatı yaparken en iyi hizmet ve kaliteyi sunarken ince işleri yapan bazı firmalarda bu kaliteyi göremedik ve müşterilerimizin memnun olmaması bizi bu alana yönlendirdi ve biz de en iyisi olmak için çalışıyoruz. Hem kendi yaptığımız inşaatların işlerini yapıyoruz hem de dışarıya yani sektöre de kaliteli hizmetimizi sunuyoruz. Ve 1993 yılında beri Balin Dekor olarak bu kalite ve hizmeti sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİMİZ TECRÜBEMİZ"

Balcı, "27 kalem direk sattığımız ürünümüz var. Sektörün önemli markalarını tek çatı altında buluşturduk. Bunun dışında tedarikçi firmalarla da çalışıp tüm ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Bizim şu anda çalışan elamanlarımızın en yenisi 14-15 yıl civarında. Bizim tüm çalışma arkadaşlarımız deneyimli ve işinde uzman insanlar.Bazen müşteriler işleri yarım kaldığında ya da beğenmediğinde bizlere ulaşır. Bizler onların bu mağduriyetini de gidermek üzere canhıraş bir çalışma yaparız. Bize gelen hiç bir müşteriyi üzgün bırakmak istemeyiz." şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİ İÇİN ÇANHIRAŞ ÇALIŞIYORUZ"

Balcı, "Amatör firmalar altından kalkamayacağı işlere girişiyor. Şimdilerde akıllı binalar ile birlikte ne iş yaptığını bilmeyen firmalar bazen binanın taşıyıcı kolonlarına kadar zarar veriyorlar ve bu geri dönüşü çok zor yerlere bizleri sürüklüyor. İşte böylesi zor durumlarda bile müşteri bizi aradığında onu mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

"BİZİM KALİTEMİZ REFERANSLARIMIZDIR"

Necmi Balcı, "Bu işleri yapan firmanın kurumsal olması şart ve aynı zamanda kurumsal firmaların ürünlerini satması şart.Burada firmanın referans ile çalışması çok önemli. Kaliteli iş yeni müşterileri getirir.3 iki mağazamız var. Merkez mağazamıza gelen müşteri burada istediği ürünü seçebiliyor ve bu istediği ürünü bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak uygulanmış halini görüp ona göre tercihini yapabiliyor. İşte bu kalite anlayışı merdiven altı firmaların sunduğu fiyatların bir tık üstünde olabiliyor. Ama bu hizmetin karşılığı olduğuna inanıyoruz. İstanbul dışında hizmet verdiğimiz şehirler de oluyor. Bunlar içerisinde İzmir, Ankara, Rize, Edirne var. Trakya'ya gidiyoruz Bizim için önemli olan müşterinin mutluluğu." sözlerine son verdi.