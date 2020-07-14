Kaliteli ve güvenli ulaşım için denetimler hız kesmiyor
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Kaliteli ve güvenli ulaşım için denetimler hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Kaliteli ve güvenli ulaşım için denetimler hız kesmiyor
14.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:11

Yapılan denetimlerde, güzergâh dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, il genelinde servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, vatandaşların kaliteli ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için servis araçları A'dan Z'ye denetlenirken, güzergâh dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Öte yandan, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: Bültenler

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