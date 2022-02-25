Kaliteli Tatilin Adresi Holimax

İnternet üzerinden yalnızca dakikalar içerisinde tatil rezervasyonu yaptırabiliriz. Hem Türkiye'deki hem de Kıbrıs'taki oteller hakkında en ufak ayrıntılara dahi yer veren Holimax; tatil sürecini keyifli ve sorunsuz hale getiriyor.

Holimax Fırsatları

Tatil fırsatları hakkında en güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız bir an önce Holimax'ı ziyaret etmelisiniz. Sitenin ana sayfasının en üst kısmında bulunan erken rezervasyon fırsatlarına tıkladığınız takdirde söz konusu tarihte hangi otellerin en avantajlı şartlarla erken rezervasyona izin verdiğini öğrenebilirsiniz. Örneğin, güncel tarih itibariyle, Kuşadası'nda yer alan Ramada Hotel & Suites by Wyndham oteli için erken rezervasyon yaptırabilirsiniz. 0-12 yaş arası çocuklardan para istemeyen, junior deniz manzaralı aile odası ile dikkat çeken ve en iyi fiyat garantisini sunan bu otel sayesinde harika bir tatil yapma şansına erişirsiniz. Bunun yanı sıra, Marmaris'te bulunan Casa De Maris Spa & Resort Hotel de erken rezervasyon avantajı ile öne çıkar. Kısmi deniz manzaralı odasıyla hizmette sınır tanımayan bir otel olduğunu gösterir. 0-12 yaş arası çocukların ücretsiz olarak konaklayabilecekleri bu oteli Holimax tavsiye ediyor. Siz de yukarıdaki iki otel ve çok daha fazlası için Holimax'ı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Kıbrıs'taki oteller için de erken rezervasyon yaptırmak mümkündür.

Holimax Arkasında Hangi Şirket Var?

Holimax; popülerliğini her geçen gün artırıyor. Bu noktada, birçok kişinin aklında Holimax kimin sorusu yer alıyor. Holimax; 2011 yılından bu yana CRM Grup bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Yıllardan bu yana birçok turizm tesisine partnerlik yapan CRM Turizm çatısında kurulan Holimax; güvenli ve sorunsuz bir tatil vaat ederek beklentileri sonuna kadar karşılıyor.

CRM Grup; eğlence parkları yatırımları, gayrimenkul sektörü yatırımları, sağlık turizmi yatırımları, müzik sektöründeki faaliyetleri ve yeme içme yatırımları ile beğeni topluyor. Bunun yanı sıra, call center hizmeti, dijital pazarlama ve satış hizmetiyle de farkını ortaya koyar. CRM Grup; yıllardan bu yana sürdürdüğü faaliyetlerini Holimax ile de taçlandırmıştır. İnsanların hem Türkiye'deki hem de Kıbrıs'taki oteller hakkında bilgi almasını ve rezervasyon yapmasını mümkün kılan Holimax; uluslararası hizmet kalitesiyle güven veren çözümler sunuyor.

Holimax sayesinde siz de Türkiye'nin en önemli destinasyonlarına sorunsuz bir şekilde seyahat etme avantajına sahip olursunuz. Ayrıca, rezervasyonunuzu yaptıktan sonra başlayan ve tatiliniz bitene kadar devam eden bir hizmet alırsınız. Bu sayede, en keyifli anlarınızı anıya çevirme şansını elde edersiniz. Holimax; yedi gün 24 saat faaliyet gösteren çağrı merkezi ile de müşterilerinin en basit sorunlarını dahi kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Holimax'i tercih edenler; tatilleri boyunca müşteri temsilcileri ile istedikleri her an iletişim kurma şansına sahip olurlar.

Holimax Kimin?

Holimax sahibi kim sorusuna CRM Grup cevabını verebiliriz. Güvenli tatilin en önemli markalarından birisi olan Holimax; insanların tatile olan bakış açısını değiştiriyor. Ayrıca, tatil standartlarını da geçmişe kıyasla çok daha iyi hale getiriyor. Yenilikçi anlayışı ve güvenilir hizmet kalitesiyle öne çıkan Holimax; en önemli CRM Grup yatırımlarından birisidir. 11 yıldan bu yana sektörde bulunan ve sayısız turizm tesisine yol arkadaşlığı yapan CRM Turizm çatısı altında kurulan Holimax; insanların hesap ve kişisel bilgilerini korumasıyla da öne çıkar.

Holimax hakkında yapılan kullanıcı yorumlarının neredeyse tamamı olumludur. İnsanlar; Holimax sayesinde tatillerini olabilecek en iyi şekilde planladıklarından bahsederler. Buna ek olarak, Holimax'ın müşteri temsilcileri sayesinde en ufak sorunlarını dahi çözdüklerini ifade ederler.

Holimax Güvenilir Mi?

Holimax güvenilir bir site oluşuyla da dikkat çeker. İnsanların erken rezervasyon yaptırmak adına siteye kişisel ve hesap bilgilerini vermesi şarttır. Bu durumun farkında olan Holimax; gizlilik politikası ile insanların akıllarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırır. Holimax üyeleri; bu siteyi ziyaret etmekle ve site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmayı kabul etmekle gizlilik politikasındaki şartlara da uyacaklarını ifade etmiş olurlar.

Holimax; üyelerinden birtakım bilgiler talep eder. Ad ve soyad, yaş, e-mail, telefon numarası gibi bilgiler bir yerde saklanır. Toplanan bu bilgiler kullanılarak üyelerle ilgili birtakım istatistikler oluşturulur. Söz konusu veriler; dönemsel kampanya çalışmaları, e-bülten çalışmaları, müşteri profillerine özel birtakım promosyon faaliyetleri için kullanılır. Ancak, Holimax'ın bu verileri üyelerin izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşması mümkün değildir. Ayrıca, bilgilerin bu tür faaliyetler dışında farklı bir amaçla kullanılması da söz konusu bile olamaz. Birçok internet sitesi; üyelerinin bilgilerini farklı kişi ve kurumlara satar. Fakat, Holimax güvenilir bir site oluşundan dolayı bu tür faaliyetler içerisine girmez.

Üyelerin üyelik sırasında vermiş olduğu bilgiler yalnızca kendileri tarafından değiştirilebilir. Farklı bir kişinin bu bilgilere ulaşması ve üzerlerinde değişiklik yapması mümkün değildir. Siz de Holimax'a üye olmayı düşünüyorsanız aklınızda güvenlik ile ilgili herhangi bir soru işareti olmamalıdır.

Tatilinizi planlamak adına Holimax'ı ziyaret edebilirsiniz. Bugüne kadar sayısız kişiye hizmet veren Holimax; müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Kullanıcı yorumlarını dikkate alır. Hem masaüstü hem de mobil üzerinden hizmet vermesiyle farkını ortaya koyar. Sitenin yanı sıra 0850 777 0950 numarası üzerinden de Holimax ile iletişim kurabilirsiniz.