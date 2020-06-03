Kaliteli süt teşviki, Çanakkaleli üreticileri sevindirdi
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Kaliteli süt teşviki, Çanakkaleli üreticileri sevindirdi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Dünya Süt Günü'nde videokonferans yöntemiyle bir araya geldiği sektör temsilcilerine, kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu 3 pilot ili açıkladı.

Kaliteli süt teşviki, Çanakkaleli üreticileri sevindirdi
03.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:31

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Dünya Süt Günü'nde videokonferans yöntemiyle bir araya geldiği sektör temsilcilerine, kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu 3 pilot ili açıkladı. Çanakkale Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, Türkiye'nin en kaliteli sütünün Çanakkale'de üretildiğini belirterek, "Bizim bölgemizde üretilen süt miktarının yüzde 80'i A sınıfı kalitededir. Bu anlamda Çanakkale olarak şanslı iliz" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için bu yıl içinde öncelikle pilot bölge olarak belirledikleri Aksaray, Burdur ve Çanakkale'nin, 2 yıl sonra ise tüm illerin, sınıflandırılan çiğ süt destekleme kapsamına alınacağını, kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceklerini açıkladı. Bu haber, Çanakkale'deki süt üreticilerini sevindirdi. Çanakkale merkeze bağlı Halileli köyünde 25 yıldır büyükbaş yetiştiriciliği yapan süt üreticisi Hayrettin Koyurka, kaliteli süt üretimi teşvikinin kendileri açısından iyi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükbaşta, Holstein ile Simental ve Montofon ırkları arasında çok büyük bir fark var. Simental ve Montofon ırklarının sütü biraz daha yağlı olur. Holstein ırkının sütü ise biraz daha az yağlı olur. Burada iş sanayicide bitiyor. Sanayici gelip sütün yağ oranını ölçecek. Ona göre fiyat verecek. Bu uygulamanın bizim için de iyi olacağını tahmin ediyorum. Kaliteli sütün yanı sıra hayvancılığı da teşvik eder. İnsanlar hayvanlarına daha iyi bakar ve kaliteli süt ortaya çıkar. Yani iyi mal, iyi para şeklinde olur. Şu anda sütümüzü 2 lira 40 kuruştan veriyoruz. Sütün kalitesi daha iyi olursa daha iyi fiyat olacaktır. Bütün iş mandıraların ya da firmaların elinde olacak. Firmalar sütü ölçtüğü zaman kalitesine göre ayıracaklar. Şu an sütümüz kalitesine bakılmaksızın alınıyor. Kontrol edildiği zaman biz de bakacağız sütümüzün yağ oranı ne çıkmış diye."'ÇANAKKALE SÜT KALİTESİNİN YÜKSEK OLDUĞU İL'Çanakkale Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz ise Türkiye'de en kaliteli sütün Çanakkale bölgesinde üretildiğini belirterek, "Çünkü ülkemizde hijyenik ve özellikle kalite olayında henüz soğutma tanklarının ne olduğunu bilinmezken, Çanakkale'deki üreticilerimiz 1996 yılında soğutma tanklarıyla tanışmış oldu. Doğal olarak Çanakkale bölgesi birinci sırada yerini almış oldu. Sütte A, B ve C diye bir kalite ayrımı söz konusu. A sınıfı sütün yağ oranı 3,6-3,8'dir. B sınıfı sütün yağ oranı 3-3,5'tur. C sınıfı sütün yağ oranı ise 3 ve altıdır. Bakanlığımız daha fazla ücretle sütün fiyatlarını belirlemiş olacak. Sütün kalitesi ne kadar yüksek olursa destekleme primi daha yüksek ödenecek. Bizim bölgemizde yüzde 80 A sınıfı süt üretilir. B sınıfı daha az olur. C sınıfı süt ise bizim bölgemizde olmaz. Bu anlamda Çanakkale olarak şanslı bir iliz. Çanakkale üreticisi bilinçli tarım ve hayvancılık yapar. Sütümüzün kalitesi hayvancılığı beslemeyle alakalıdır. Beslemede özellikle ilçelerdeki çiftçilerimiz eskiden beri bu hayvancılığı yaptıkları için tarımı bilinçli yapıyorlar. Teknolojiden çok iyi faydalanabiliyorlar. İş gücünü, insan gücünü azaltıp, daha makineleşme yönünde de bu çalışmaları yapıyor" dedi.

Çanakkale'de günlük süt üretiminin büyükbaş ve küçükbaş ile birlikte 1100 ton civarında olduğunu belirten Başkan Özkurnaz, Çanakkale'de sütün litresinin 2 lira 40 kuruştan satıldığını belirterek, "Ulusal Süt Konseyi, sütün litresini 2 lira 30 kuruş olarak açıklamıştı. Ancak Çanakkale'de kaliteli süt ürettiğimiz için fiyatı 10 kuruş daha da yükseltmiş olduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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