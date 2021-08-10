Kaliteli kuru incir için Egeli ihracatçılar seferber oldu
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Kaliteli kuru incir için Egeli ihracatçılar seferber oldu

Kaliteli kuru incir için Egeli ihracatçılar seferber oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'ye yıllık 250 milyon dolar döviz kazandıran, cennet meyvesi kuru incirin kalitesini artırmak, aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seferber oldu.

Egeli ihracatçılar, kuru incirin ihraç pazarlarından aflatoksin ve okratoksin nedeniyle geri dönmemesi adına Aydın ve İzmir'de üretim bölgelerinde 20 bin incir kurutma kereveti dağıtırken, 16 bin adet ekşilik böceği çekici yem tuzağı, 650 bin adet ilek filesi ve 5 bin 300 adet hasat filesi dağıttı.

Türkiye'nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğuna işaret eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirde 2021/22 sezonuna hızla yaklaşıldığını, kuru incirde kalitenin üst seviyede olması adına uzun yıllardır olanaklarını seferber ettiklerini, kerevet, ekşilik böceği çekici yem tuzağı, ilek filesi ve hasat filesi için 1,6 milyon TL'lik bütçe kullandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin 2020/21 sezonuna 85 bin ton rekolte tahmini ve 60 bin ton kuru incir ihracat hedefiyle girdiği bilgisini veren Celep, "Kuru incir ihraç sezonunun başladığı 30 Eylül 2020 tarihinden 7 Ağustos 2021 tarihine kadar geçen sürede 64 bin 747 ton kuru incir ihracatı karşılığı 233 milyon 293 bin dolar döviz geliri elde ettik. Kuru incir rekoltemiz 2019-20 sezonuna göre 5 bin ton düşük olsa da kuru incir ihracatımız miktar bazında 2019-20 sezonundaki seviyeyi koruduğu gibi döviz gelirimiz yüzde 4 artış gösterdi. 2020/21 sezonunu 250 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Miktar bazında da 67-68 bin ton aralığını yakalayacağız. Hedeflerimizi aşacağız. Bu başarıda kaliteli kuru incir üretimi adına yaptığımız çalışmaların payı büyük" diye konuştu.

Kurutma kerevetlerini, kuru incir üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir'de rekolte miktarlarına göre Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri koordinasyonunda üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre dağıttıklarını anlatan Başkan Celep, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Almanya, Fransa ve ABD kuru incir ihracatında ilk üç ülke

2020/21 sezonunda Türkiye'den en çok incir ihraç edilen ülkeler Almanya, Fransa ve ABD oldu. Türkiye'den üç ülkeye de 33'er milyon dolarlık kuru incir gönderildi. 3 ülke kuru incirimizin yüzde 43'ünü talep etti.

Türkiye'den 113 ülkeye kuru incir ihraç edilirken ön çıkan diğer ülkeler 11 milyon dolarla Hollanda, 9,7 milyon dolarla Kanada, 8 milyon dolarla Japonya, 7 milyon dolarla İngiltere oldu.

Kaynak: Bültenler

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