Kaliteli Kendir İçin Asırlardır Mağaralarda Üretim Yapıyorlar

Kaliteli kendir için asırlardır mağaralarda üretim yapıyorlar

Kaliteli kendir için asırlardır mağaralarda üretim yapıyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te asırlardır kendir üreten ustalar, kaliteli kendir için üretimi mağaralarda yapıyorlar. Kendir geleneğini yaşatmaya çalışan ustalar, Sulu Mağara diye tabir edilen mağarada el yapımı tezgahlarda eski tekniklerle günde bir tondan fazla kendir üretip Türkiye'nin her yerine satıyorlar.

Fabrikalardan temin ettikleri atık iplikleri Sulu Mağara'da işleyen ustalar, buradaki nemli ve rutubetli ortamın ipe farklı bir değer katmasıyla kaliteli kendir üretimi yapıyorlar. Asırlardır var olan bir mesleğin son demlerini yaşatan ustalar ve onlara yardım eden mesleğin son çırakları modern teknolojinin karşısında ayakta durma mücadelesi veriyor. Ahşaptan yapılan çıkrıklarda ve eski el yapımı tezgahlarda kendir ve kendirin envai çeşidini üreten ustalar, ürettikleri malları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar.

Kendir ustalığının kendisine Babadan kalma bir miras olduğunu ve 25 yıldır bu işi yaptığını belirten Ramazan Taşçı, "Bu iş benim baba mesleğim. Babam yaklaşık 50 yıl bu işi yaptı ve bu işten emekli oldu. Yaklaşıl 25 yılıdır da ben yapıyorum bu işi. Burada kendir ve ip imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz kendirler ve ipler çeşitli sektörlerde, fabrikalarda, sucuk ipleri olarak kullanılmakta ve ürettiğimiz ipleri Türkiye'nin 81 iline satmaktayız. Daha önce bu işi yapanların sayısı beş yüzleri bulurken şuan itibariyle bu işle uğraşanların sayısı 15'i geçmiyor" dedi.

"Üste ölüler yatardı, altta biz diriler yaşam savaşı verirdik"

Birkaç yıl önce kendir üretimini Asri mezarlık altından bulunan mağarada yaptıklarını açıklayan Taşçı, "Eskiden asri mezarlık içinde yer alan mağarada üretim yapardık. Yani üste ölüler yatardı, altta biz diriler yaşam savaşı verirdik. Orada mağara yıkıldıktan sonra Şehreküstü'deki Sulu Mağara'ya geldik. Şimdi mesleğin son temsilcilerinden biri olarak burada üretim yapıyoruz" diye konuştu.