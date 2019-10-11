Kaliteli Hizmet için Kurumsal Gelişim Eğitimi ve Danışmanlığı Projesi

11.10.2019 12:47

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı'nca "Kaliteli Hizmet için Kurumsal Gelişim Eğitimi ve Danışmanlığı ISO 9001-2015 Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Oda binasında gerçekleştirilen törende, sözleşmeyi Oda Başkanı Soner Ilık ve Genel Sekreter Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Ilık, burada yaptığı konuşmada, projenin oda üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında projenin hazırlandığını ifade eden Ilık, üyelere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti.

Yerel aktörlerin bölgesel kalkınması açısından projenin büyük önem arz ettiğini aktaran Ilık, "Proje ile kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırladığımız projemizin sözleşmesine imzalar atıldı. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA