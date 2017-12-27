Kaliteli Bir Markayı Devirdik"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Fenerbahçe gibi kaliteli bir markayı devirdiklerini için mutlu olduklarını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 75-59 yendi. Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Öncelikle oyuncularını kutluyorum. Gerçekten çok üst düzeyde bir mücadele gösterdiler. Fenerbahçe çok iyi bir kadro, çok iyi bir takım. Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz büyük bir rekabet içerisindeyiz. Kadınlar basketbolun lokomotifi onların kazandığı bir sürü başarı var. Onları bu başarısını takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Biz de onlar gibi onların yolunda ilerlemek istiyoruz. Geçen seneki başarıdan sonra bu sene bu kupa gerçekten bundan sonraki hedeflerimizi için de önemli ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir destek veriyor bize. Maçlar canlı yayınlandığı televizyonları başında bizi izliyorlar. İnşallah en kısa zamanda kendi sahamızda Kıbrıs'ta müsabakalar yaparız" diye konuştu.



"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"



Karşılaşmanın üçüncü periyotunda savunma Fenerbahçe'nin kırıldıklarını söyleyen Kalaycıoğlu, "O kırılma noktasında fark bir anda oluştu ve ondan sonra maçı bıraktılar. Biraz onlar da etkili olduğu, biraz maçın farklı bitmesinde ama bu onların kalitesini açığa çekmiyor. Gerçekten çok iyi bir kaliteli bir markayı bugün devirmiş olduk. Biz de kadın basketbolunda marka olmak için bu kupaları bu galibiyetleri kazanmamız gerekiyor. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU



25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, bu kupayı ilk kez müzesine götürdü. Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 75-59'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Yakın Doğu, 2016-2017 sezonunda lig, Türkiye ve Eurocup'ta şampiyon olmuştu. Kıbrıs ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Yakın Doğu Ünivertsitesi'ne şampiyonluk kupasını ve madalyaları Gaziantap Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.



Karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu ise Yakın Doğu'dan 21 sayı ile mücadele eden Kayla Mc Bride seçildi.



(Oğuzhan Ort - Orhan Erkılıç/İHA)