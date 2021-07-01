Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
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Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin

Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursalı bıçak bileme ustası Murat Kavaklı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, "Kaliteli bıçaklarınızı yanlış bileterek ziyan etmeyin" dedi.

Bursalı bıçak bileme ustası Murat Kavaklı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, "Kaliteli bıçaklarınızı yanlış bileterek ziyan etmeyin" dedi.

"Bursa Bıçakçılığının Tarihi" kitabının yazarı ve bıçakçı Murat Kavaklı, Kurban Bayramı öncesi bıçak biletecek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Kaliteli bir bıçağın yanlış bilenmeyle ziyan olabileceğini belirten Murat Kavaklı, bıçağın nelerle bilenip bilenmeyeceğini tek tek anlattı. Bıçak alacak vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Kavaklı, Çin malı bıçakların üzerine Bursa, Sivas ve Sürmene yazıları yazılarak satıldığını söyledi.

Bıçak bilemenin önemine dikkat çeken Murat Kavaklı, "Sıradan bıçaklar üzerine dövme, el yapımı, gibi ibareler yazılmaktadır. Çin malı bıçakların üzerine Sivas, Bursa ve Sürmene yazıları yazarak satışa sunuyorlar. Bir bıçağın üzerine bıçağı kim imal ettiyse onun adı yazılır. İnternet üzerinde insanları yanıltan videolar hazırlanıyor. Masat ile bıçak keskinliğinde bıçak nasıl bilenir diye paylaşıyorlar. Bilenmez. Masat bıçak bilemez. Yazmışlar, zımpara ile jilet keskinliğinde bıçak bileme. Böyle bir şey mümkün değil. Bıçak bilemenin birçok aşaması var. İyi bir bilemeyle ucuz bıçaklar bile jilet keskinliğine kavuşabilir. Kaliteli bileme, bıçağın yarısından aşağı incelterek yapılır. Bir bileyici bıçağı üstünden itibaren aşağı kadar komple parlatıyorsa o adam bıçak bilemeyi bilmiyordur. Bıçaklarınızı işin ustalarında biletin, her önüne gelene bıçaklarınızı biletmeyin, kaliteli bıçaklarınızı ziyan etmeyin" dedi. - BURSA

Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin
Kaliteli bıçakları yanlış bileterek ziyan etmeyin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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