Kalite Yönetiminde Başarılı İl Müdürlükleri Ödüllendirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ekip çalışmasına önem verilerek tüm personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanılmasının sağlanacağına dikkati çekerek, "Sistemle birlikte faaliyetlerin daha iyi planlanması, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümlerin en hızlı biçimde üretilmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olacak." dedi.

Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, ramazan ayının çok itibar edilen mübarek bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayıyla birbirimize olan muhabbetimiz, bağlılığımız artmakta, millet olma anlayışımız pekişmektedir. Bizim tek vatanımız, tek devletimiz, tek bayrağımız var. Bu üç mukaddes değerimize tek millet olarak sımsıkı sarılmalıyız. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz beraber ve birlik içinde olduğumuz müddetçe her şeyde ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Türkiye topraklarının şehit ve gazi kanlarıyla sulandığına işaret eden Fakıbaba, bunun en yakın örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını, bugün bile Türkiye'nin milli mücadelesinin yurt içinde ve dışında devam ettiğini kaydetti.

Fakıbaba, kendi alanlarında çok çalışmaları gerektiğini ifade ederek, bakanlık olarak çok önemli bir görev ifa ettiklerini belirtti.

Gıda güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamanın en önemli vazifeleri olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, "Bizim o kadar önemli sorumluluklarımız var ki, hepimiz o yükün altında ezilmemek için çaba sarfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, göreve geldiği ilk günden itibaren toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmayı hedeflediklerine ve bunun için kalite yönetim sistemi hamlesini başlattıklarına değinerek, "Herkesin ayrı bir görevi var, önemli olan bunları en iyi şekilde yerine getirmek. Biz bunları yaparsak 100 tane FETÖ olsa, 100 tane PKK olsa bizimle baş etmeleri mümkün değil." görüşüne yer verdi.

Plansız programsız başarının mümkün olmadığını vurgulayan Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemini geliştirerek tüm birimlere uygulayacaklarını ve vatandaşlara uluslararası kalitede hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Fakıbaba, sitemin kurulumuyla, hizmet kalitesinin artacağına, bürokrasinin azalacağına ve tüm paydaşların memnuniyetinin artırılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ekip çalışmasına önem verilerek tüm personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmesi sağlanacak. Sistemle birlikte faaliyetlerin daha iyi planlanması, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümlerin en hızlı biçimde üretilmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olacak. Böylece, sonradan ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçilerek, en doğru iş, en doğru zamanda yapılacaktır."

Kalite politikalarının, sürdürülebilir tarımsal üretim, yeterli ve güvenilir gıdaya erişim, kırsal kalkınma ve rekabet edilebilirliği sağlamak olduğunu belirten Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan, şehirlerin de kalkınamayacağını anlattı.

Fakıbaba konuşmasının ardından, bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları kapsamında belge almaya hak kazanan 31 il müdürlüğüyle bunlara bağlı ilçe müdürlükleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne plaket takdim etti.