Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı Yapıldı

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından kamuoyuna verilen hizmet kalitesinin değerlendirildiği Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı; İl Müdürü Murat Şahin, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle 2017 yılı kalite faaliyetleri değerlendirilerek, kamuyu geri besleme bilgileri ve sayısal hedeflere ulaşma durumu masaya yatırıldı. Yönetimin önümüzdeki yıl birimlerden beklentileri ve birim sorumlularının ilettiği talepler, görüşler ve öneriler doğrultusunda 2018 yılı Kalite Planı oluşturuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Murat Şahin "Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünyanın küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Hizmet alanlar artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık hizmet alanların beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta, beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, verilen hizmetlerin tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur. "dedi.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve yapılacak işlemlerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN