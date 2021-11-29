Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Üçüncü İç Tetkik Programı Tamamlandı

Üniversitemizde uygulanmakta olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları kapsamında üçüncü İç Tetkik Programı 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İç Tetkik Programı kapsamında toplamda 39 birim ziyaret edildi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen tetkikler bu yıl Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak yüz yüze gerçekleştirildi.

Tetkik programı kapsamında İç Tetkikleri gerçekleştirme konusunda gerekli sertifikasyona sahip tetkikçi havuzundan seçilen 14 asil ve 1 yedek üyeden oluşan 7 değerlendirme takımı görev aldı ve TSE standartları çerçevesinde hazırlanmış olan İç Tetkik Soru Listesi doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu yıl ayrıca, TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesinin alınmasına yönelik hazırlıklar doğrultusunda İç Tetkik Soru Listesi revize edildi. Bu kapsamda bu yıl gerçekleştirilen tetkikler TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için üçüncü, TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi için birinci iç tetkik olma niteliği taşıyor.

İç Tetkik Programı sonunda her birim için tespit edilen kuvvetli yön, iyileştirmeye açık yön ve uygunsuzlukları içeren Tetkik Raporları hazırlandı. Ayrıca birimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak düzeltici faaliyetler oluşturuldu.

Öte yandan, programın son bulmasıyla birlikte İç Tetkik Programının genel bir değerlendirmesinin yapılacağı "2021 İç Tetkik Değerlendirme Raporu" hazırlıkları başladı.

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