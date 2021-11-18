Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarına devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından 9 Kasım Salı Günü Akademik Birim Kalite Koordinatörleri Toplantısı düzenlendi. Akademik birimlerde kaliteyle ilgili süreçlerin planlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Kalite Koordinatörlüğü İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu Zuhal Biricik, Kalite Koordinatörlüğü Eğitim Planlama Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Abdullah Saykılı, İstatistiki Bilgiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Fikret Er, BAUM Kurumsal Performans Yönetim Destek Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Çiğdem Özbek ve Akademik Birim Kalite Koordinatörleri katıldı.

Prof. Dr. Fuat Erdal: "Kalite süreci uzun ama paylaştığımız zaman kısalan bir süreç"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: "Bizim nihai amacımız nitelikli öğrenci yetiştirmek fakat bu da çok kolay bir iş değil. Bizi nitelikli mezuna ulaştıracak, nitelikli araştırmalara teşvik edecek, topluma güzel hizmetler vermemize vesile olacak yolları standardize hale getirmek için uğraşıyoruz. Kalite uzun ama paylaştığımız zaman kısalan bir süreç. Biz de bu süreçteki yükü Anadolu Üniversitesi Yönetimi olarak her zaman göğüslemeye ve paylaşmaya hazırız. "

Prof. Dr. Betül Demirci: "Kalite süreçlerinde emek sarf eden ve destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ise gerçekleştirdiği konuşmasında, "Anadolu Üniversitesi Kalite Komisyonu olarak Kalite Güvencesi Sistemi'nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına 'Kalite Herkesin İşidir' sloganı ile üniversitemizin tüm birimlerinde kalite süreçlerinin iyileştirilmesi adına pek çok çalışmayı siz değerli koordinatörlerimizin katkılarıyla yürüttük. Tüm bu kalite süreçlerinde emek sarf eden ve destek veren herkese üniversitemiz adına çok teşekkür ediyor ve bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum. " dedi.

Prof. Dr. Taşcı: "Kalite insan işidir"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Deniz Taşcı, kalitenin bir soyutlama olmadığını, ölçülebilir ve yönetilebilir bir konu olduğunu ifade ederek bu doğrultuda çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi açısından üniversitelerde değerlendirme yapmanın yanında yapı kurmanın ve orta düzey yönetici olarak çalışan kişilerin bu konuda sahiplenici ve teşvik edici bir dil kullanmasının önemini vurguladı. Kalitenin insan işi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Taşçı, Anadolu Üniversitesi Yönetimi, Kalite Komisyonu Üyeleri ve Birim Kalite Koordinatörlerine katkıları için teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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