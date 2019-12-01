01.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:14

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 28. Kalite Kongresi'nde "2019 Türkiye Mükemmellik Ödülleri" sahiplerini buldu.

KalDer'den yapılan açıklamaya göre, KalDer tarafından bu yıl "Çözüm Özünde-Fix The Basics!" ana temasıyla düzenlenen ve 2 gün süren 28. Kalite Kongresi, iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladı.

Kongrede, KalDer Başkanı Görgün Özdemir, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "kriz kahini" olarak bilinen, ünlü ekonomist Nouriel Roubini konuşma yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı oturumun da gerçekleştirildiği kongrede, Zülfü Livaneli ve Nebil Özgentürk gibi isimler de ağırlandı.

Ödül kazanan kuruluş sayısı 61'e yükseldi

Avrupa'nın en büyük paylaşım platformlarından olan kongre, "2019 Türkiye Mükemmellik Ödülleri" ile sona erdi. KalDer'in 27 yıldır düzenlediği ödül töreni kapsamda jüri tarafından EFQM Mükemmellik Modeli'nin Temel Kavramları ile ilişkili iyi uygulamalar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli kriterlerden biri olarak yer aldı.

Yapılan incelemelerin ardından ödül alan isimler belli oldu. Bu kapsamda Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ "Olağanüstü Müşteri Hizmeti (Ar-Ge Merkezi Dahil)" iyi uygulaması ile "Müşteriler İçin Değer Katma ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma" temel kavramları çerçevesinde ödül almaya hak kazandı.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret AŞ, "Kalekim Usta Kulübü" iyi uygulaması ile "Müşteriler İçin Değer Katma ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma" temel kavramları kapsamında Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Böylece Türkiye Mükemmellik Ödülü kazanan kuruluş sayısı 61'e yükseldi.

Törende, Türkiye Mükemmellik Aşamaları programı Yetkinlik Ödül Belgesi de takdim edildi. Bu kapsamda Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık AŞ, Gaziantep Ticaret Odası, GO Yakıt, Havelsan-Hava Elektronik Sanayi AŞ ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Ödül Belgesi" almaya hak kazanırken, Aygersan-Aydınlatma Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak-Uludağ Elektrik Perakende Sat. AŞ ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Progıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ de "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Ödül Belgesi" aldı. Doruk Otomasyon ve Yazılım AŞ, "Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Ödül Belgesi" almaya hak kazandı.

Ödül alan isimleri tebrik eden KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir de "27 yıl önce başlayan bu süreç, günümüzde ne mutlu ki kurum ve kuruluşlar için bir motivasyon nedeni, itici bir güç, hedeflenen bir ödül haline geldi. Türkiye Mükemmellik Ödülü, çeyrek asırlık geçmişiyle Türk iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA