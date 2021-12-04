Kalite Komisyonu İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantılarının Onuncusu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Komisyonu koordinasyonunda yürütülen Kurumsal İyileştirme Çalışmalarını paydaşlarla değerlendirmek üzere düzenli olarak gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantılarının onuncusu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın başkanlığında kurum koordinatörlükleri ve idari birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İdari Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü, Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü, Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü, Sosyal İşler Kurum Koordinatörlüğü, Yerleşkeler Kurum Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kurumsal İyileştirme Planları kapsamında gerçekleştirilen son dönem çalışmaları hakkında birim yöneticileri tarafından Kalite Komisyonuna bilgilendirme yapıldı.

Üniversitemizin 2022 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına başvuracak olması sebebiyle bu yıl hazırlanacak olan iç değerlendirme raporunun büyük önem taşıdığını ifade eden Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Ramazan Bayındır, bu noktada Kurum Koordinatörlüklerine ve idari birimlerimize büyük görev düştüğünü vurgulayarak birimlerimizde yürütülen her bir sürecin nasıl planlandığının, nasıl uygulandığının, nasıl izlendiğinin ve iyileştirmek için hangi bulgular çerçevesinde neler yapıldığının raporlarda açıklanarak bu bilgilerin geçerli kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini hatırlattı.

İyileştirme çalışmalarını hayata geçirirken iç ve dış etmenlerden kaynaklanan çeşitli sınırlılıklarımızın bulunduğu bilinmekle birlikte yürütülen çalışmaları PUKÖ döngüsü kapsamında analiz edip daha iyi bir hale getirmek üzere çalışıyorsak, kalite güvence sisteminin Kurum genelinde tesis edilebilmesi için doğru yoldayız demektir, diyen Rektör Yardımcısı Bayındır; mevcutta yapılan işlerin üzerine konulacak her bir taşın, bizi Kurum olarak akreditasyona biraz daha yaklaştıracağını kaydetti. Önümüzdeki son bir aylık sürenin iyi değerlendirilerek Kurumu daha ileriye taşımak için iyileştirme çalışmalarınıza hız verilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ramazan Bayındır, toplantıda dile getirilen hususlar göz önünde bulundurularak raporlama çalışmalarına başlanılması gerektiğini dile getirdi.

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