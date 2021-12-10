Kalite Komisyonu İyileştirme Çalışmaları Değerlendirildi

Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Kurumsal İyileştirme Çalışmaları kapsamında kendi sorumluluk alanına giren konularda yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın başkanlığında bir araya geldi. Öğrenci Komisyonu Başkanı seçilen Gazi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alperen Uslu da Komisyon Öğrenci Temsilcisi olarak toplantıda hazır bulundu.

Kurumsal Akreditasyon Programı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilebilecek iyileştirmelerin ele alındığı toplantıda Komisyon alt çalışma grupları yeniden belirlenirken Kurumda kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla Kalite Komisyonu Eğitim Platformunu geliştirmek üzere yeni bir çalışma ekibi oluşturuldu.

Kalite Komisyonu heyetlerinin birim iç değerlendirme raporları hakkındaki tespitlerini aktarmak ve birimlerdeki kalite çalışmalarına destek vermek üzere gerçekleştirdiği birim ziyaretleri ve iş birliği toplantıları hakında katılımcıların objektif değerlendirmelerini almak üzere uygulanan GÜKK Geri Bildirim Formu sonuçlarına yönelik Komisyon Üyesi ve Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akif Bakır tarafından hazırlanan analiz raporunun ele alındığı toplantıda Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesinde yapılacak değişiklikler de görüşüldü.

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