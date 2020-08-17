Kalıp ustası, atık kumaştan saksı üretirken kanser hastalığını da yendi
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Kalıp ustası, atık kumaştan saksı üretirken kanser hastalığını da yendi

Kahramanmaraş'ta inşaat sektöründe çalışırken kanser hastalığına yakalanan 55 yaşındaki Hacı Ali Deligöz, Uzakdoğu'daki bir internet sitesinden gördüğü kumaş saksı üretimini yaparak yeni gelir kapısı oluşturdu.

Kalıp ustası, atık kumaştan saksı üretirken kanser hastalığını da yendi
17.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:58

Kahramanmaraş'ta inşaat sektöründe çalışırken kanser hastalığına yakalanan 55 yaşındaki Hacı Ali Deligöz, Uzakdoğu'daki bir internet sitesinden gördüğü kumaş saksı üretimini yaparak yeni gelir kapısı oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Deligöz, uzun yıllar inşaat sektöründe kalıp ustası olarak çalıştı. Bir müddet sonra ekonomik zorluklar yaşayan Deligöz, iç dekorasyon işine giriş yaptı. Bu süreçte kanser hastalığına yakalanan Deligöz, sosyal medya sitelerinde inceleme yaparken bir anda atık kumaşlarıyla elde edilen saksı üretimi dikkatini çekti. Kumaştan saksı üretiminin araştırmasına giren Deligöz, iş yerini açarak yeni gelir kaynağı oldu. İki yıldır yaptığı saksı üretim işi sırasında kanser hastalığını da yenen Deligöz, ürünlerini ülkenin farklı kentlerine gönderdiğini ifade etti.

Kanser rahatsızlığı sürecinde ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Deligöz, "Kahramanmaraş'ta inşaat sektöründe kalıpçı ustası olarak iş hayatını sürdürüyordum. Çeşitli ustalar ve kuruluşlarla çalışmalar yaparken kendi işimi kurdum. Bir takım işlerde farklı ustalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle yoruldum ve kendimi iç dekorasyon işine verdim. İç dekorasyon sonrası bir takım sağlık sorunları yaşadım ve doktora gittiğimde 3 yıl önce kan kanseri olduğumu öğrendim. Çeşitli tedavilerde sırasında ikinci kanser teşhisi konuldu ve ailemle birlikte kendimin moralinin yüksek tutmam gerektiğini öğrendim. Sosyal medyada araştırma içine girdim ve bir anda Uzakdoğu'da bir sitede saksı motifleriyle dekoratif ürünler hazırladıklarını gördüm. Tekrar izledim ve ilgimi çekti. Farklı objeleri yapboz şeklinde artık bu işe girmiş bulundum. Ürünlerimi Kahramanmaraş'taki çiçekçiler başta olmak üzere Gaziantep ve çevre illerin tamamına satış yapıyorum. Bir saksının bitiş aşaması iki gün ve tek tek el ile hazırlanıyor. Ortaya çıkan ürünlerin en küçüğü 3 buçuk lira ile en büyük boyunu 35 liradan toptan olarak satıyorum. Bu rahatsızlığım sürecimde bana destek olan eşim ve çocuklarıma ise teşekkür ederim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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