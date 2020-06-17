Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı
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Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı

Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

17.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:55

Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay Baykoca Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Arabi Ç. isimli inşaat işçisi, birinci kattaki kalıp tahtalarını çaktığı sırada dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Ağır yaralı inşaat işçisi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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