Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
17.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:23
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Olay Baykoca Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Arabi Ç. isimli inşaat işçisi, birinci kattaki kalıp tahtalarını çaktığı sırada dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Ağır yaralı inşaat işçisi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA