Kalinic En Az 1 Ay Yok

Maccabi FOX maçında sakatlanan Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusunun en az 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Kalinic En Az 1 Ay Yok

Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, en az 4 hafta parkelerden uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, EuroLeague'de oynanan Maccabi FOX maçında sakatlanan Kalinic'in sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı yaralanma ve iç kanama tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Doğuş'un 26 yaşındaki basketbolcusunun tedavisine başlandığı, parkelere dönüşünün ise en az 4 haftayı bulacağı kaydedildi.


Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.