Kalinic En Az 1 Ay Yok

Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, en az 4 hafta parkelerden uzak kalacak.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, EuroLeague'de oynanan Maccabi FOX maçında sakatlanan Kalinic'in sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı yaralanma ve iç kanama tespit edildiği belirtildi.



Fenerbahçe Doğuş'un 26 yaşındaki basketbolcusunun tedavisine başlandığı, parkelere dönüşünün ise en az 4 haftayı bulacağı kaydedildi.