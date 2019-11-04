04.11.2019 18:28

Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar."

Kaynak: AA