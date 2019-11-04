Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken,...

Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken,...

Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar.

04.11.2019 18:28
Kalın:

Kalın: "(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar."

Kaynak: AA
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