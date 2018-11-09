Kalın ve Kışla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Atandı
Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla atandı. Kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin kararla, Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın görevden alındığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığına yönelik atama kararıyla ise açık bulunan müfettişliklere, vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu'nun atamaları gerçekleştirildi.
(Caner Ünver/İHA)