Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye...
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Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

24.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:13
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız."

Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye...
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