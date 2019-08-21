21.08.2019 19:28

Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır."

Kaynak: AA