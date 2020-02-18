Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı

18.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında İdlib bölgesindeki gerginlikle ilgili yürütülen müzakerelerde Ankara'yı tatmin edecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.



Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Euronews.com'da Görüntüle