Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı
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Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında İdlib bölgesindeki gerginlikle ilgili yürütülen müzakerelerde Ankara’yı tatmin edecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.

18.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:34
Kalın: Türkiye ve Rusya arasında İdlib ilgili yürütülen müzakerelerde tatmin edici bir sonuç çıkmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ve arasında bölgesindeki gerginlikle ilgili yürütülen müzakerelerde 'yı tatmin edecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.


Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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