04.11.2019 18:30

Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir."

Kaynak: AA